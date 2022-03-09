Армия В Минобороны России показали кадры доставки гуманитарной помощи в Харьковскую область Весь гуманитарный груз будет передан жителям населенных пунктов Харьковской области - женщинам, детям, пожилым людям. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские военнослужащие доставили в населенные пункты Изюмского района Харьковской области продукты питания и предметы первой необходимости. Кадры доставки гуманитарной помощи публикует Министерство обороны РФ. «Гуманитарная помощь доставлена в населенные пункты взятые под контроль Вооруженных сил Российской Федерации и освобожденных от присутствия украинских националистов», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Тульская область передала свыше 120 тонн гумпомощи жителям Харьковской области. Груз включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, а также одежду и спальные принадлежности. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика