Тульская область передала свыше 120 тонн гумпомощи жителям Харьковской области

Свыше 120 тонн гуманитарной помощи доставлено для помощи местным жителям в Харьковской области из Тульской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Через пограничный пункт в Белгородской области была доставлена партия гуманитарного груза общим объемом свыше 120 тонн», - говорится в сообщении.

Уточняется, что груз включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, а также одежду и спальные принадлежности. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.

Весь гуманитарный груз был передан жителям населенных пунктов Харьковской области - женщинам, детям, а также пожилым людям, заключили в оборонном ведомстве.

Ранее военнослужащие РФ доставили жителям Херсона и близлежащих деревень более 140 тонн гуманитарной помощи. Колонна с гуманитарным грузом прибыла в украинский город из республики Крым.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели против РФ серьезные санкции.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.