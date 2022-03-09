Пулеметы, гранатометы, автоматы: какое оружие обнаружила Росгвардия на Запорожской АЭС

Журналистам «Звезды» показали место боя и пожара на Запорожской АЭС. Сейчас она под полным контролем Росгвардии. Радиационный фон в норме, все объекты работают штатно.

По требованиям международного агентства по атомной энергетике, без здания учебно-тренировочного центра не может функционировать ни одна атомная станция в мире. Отсюда 4 марта украинские диверсанты открыли огонь по российскому патрулю. Важно отметить, что это административное здание, сам учебный реактор находится в соседнем, и он не пострадал.

Провокация произошла в ночь с 3 на 4 марта. В тот момент президент Украины Владимир Зеленский уверял всех, что это российские танки стреляют по энергоблокам. На деле же российские военнослужащие за периметром станции подавили огонь украинских диверсантов, а те при отступлении подожгли учебный центр.

Вызванные сотрудники МЧС потушили пожар. Уже после этого на энергоблоках станции нашли и конфисковали более 500 единиц вооружения - пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты. В Росгвардии считают, что оно принадлежало националистическим батальонам, которые всерьез готовились к оборонительным боям.

Ранее охранявшие АЭС украинские военнослужащие - это 240 человек - сдали оружие и отпущены домой. Все они подписали обязательства о неучастии в боевых действиях.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов