Российские военные обнаружили на Запорожской АЭС более 500 единиц оружия
Более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины было обнаружено бойцами Росгвардии на Запорожской АЭС. На энергоблоках хранилось не только стрелковое оружие, но и боеприпасы в огромных количествах. Здесь, в ночь с третьего на четвертое марта бойцы Росгвардии обезвредили украинских диверсантов и предотвратили атомную катастрофу.
«В ходе патрулирования нашей мобильной группой атомной станции мы подверглись нападению со стороны здания учебно-тренировочного комплекса неизвестными лицами. В ходе боестолкновения, огневые средства были подавлены. Отходя диверсанты подожгли здание, было организованно тушение пожара. Огонь ликвидировали. В ходе боестолкновения и тушения пожара гражданских лиц и сотрудников предприятия в комплексе не находилось», - рассказал военнослужащий Воск национальной гвардии России Сергей.
Однако, президент Украины в привычной для себя манере, перевернул все с ног на голову. Он обвинил Россию ни много, ни мало, в расстреле энергоблоков из танков.
«Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Они знают, куда стреляют. Они к этому готовились. Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, кто знает слово "Чернобыль". Знает, сколько жертв принес взрыв на этой атомной станции», - заявил тогда Владимир Зеленский.
В действительности же, бой шел за пределами станции, рядом с учебно-тренировочным центром, в котором расположена копия реактора для отработки нештатных ситуаций. Сама станция находится под контролем российских войск с 28-го февраля. На ее работе этот инцидент никак не отразился. Единственное, что поменялось для персонала станции, это охрана. На смену нацгвардии, пришла Росгвардия.
Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, ее мощность составляет около шести гигаватт, по гигаватту на каждый реактор. Сейчас все шесть энергоблоков целы, станция работает в штатном режиме. Под контроль Росгвардии атомная станция перешла мирно. Этого удалось достичь с помощью переговоров с командиром батальона охраны АЭС. Хотя, к обороне станции нацгвардия приготовилась, причем, весьма своеобразно. На подъездах к АЭС соорудили баррикады, установили ежи, вдоль дорог открытым способом установили противотанковые мины, заранее оборудовали огневые позиции, в том числе на крышах энергоблоков.
К счастью, здравый смысл все же взял верх и батальон охраны сложил оружие. Украинские военные написали расписки об отказе от участия в дальнейших боевых действиях, после чего всех их отпустили по домам. Запорожская АЭС в 10 раз больше Чернобыльской. В случае аварии здесь, вся Европа оказалась бы в зоне техногенной катастрофы. Российские военные постоянно мониторят радиационной фон вблизи станции.
«На данным момент на Запорожской АЭС радиационный фон в норме. Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает. Все работают в штатном режиме», - отметил специалист РХБ защиты Алексей.
Российские военнослужащие не вмешиваются в работу операторов украинских станций, их функционал ограничивается исключительно задачами охраны атомных объектов. И выполнение этих задач, в первую очередь в интересах жителей Украины и всей Европы.
Материал подготовили: Валентин Гвоздев и Вадим Михеев