Более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины было обнаружено бойцами Росгвардии на Запорожской АЭС. На энергоблоках хранилось не только стрелковое оружие, но и боеприпасы в огромных количествах. Здесь, в ночь с третьего на четвертое марта бойцы Росгвардии обезвредили украинских диверсантов и предотвратили атомную катастрофу.

«В ходе патрулирования нашей мобильной группой атомной станции мы подверглись нападению со стороны здания учебно-тренировочного комплекса неизвестными лицами. В ходе боестолкновения, огневые средства были подавлены. Отходя диверсанты подожгли здание, было организованно тушение пожара. Огонь ликвидировали. В ходе боестолкновения и тушения пожара гражданских лиц и сотрудников предприятия в комплексе не находилось», - рассказал военнослужащий Воск национальной гвардии России Сергей.

Однако, президент Украины в привычной для себя манере, перевернул все с ног на голову. Он обвинил Россию ни много, ни мало, в расстреле энергоблоков из танков.

«Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Они знают, куда стреляют. Они к этому готовились. Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, кто знает слово "Чернобыль". Знает, сколько жертв принес взрыв на этой атомной станции», - заявил тогда Владимир Зеленский.

В действительности же, бой шел за пределами станции, рядом с учебно-тренировочным центром, в котором расположена копия реактора для отработки нештатных ситуаций. Сама станция находится под контролем российских войск с 28-го февраля. На ее работе этот инцидент никак не отразился. Единственное, что поменялось для персонала станции, это охрана. На смену нацгвардии, пришла Росгвардия.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, ее мощность составляет около шести гигаватт, по гигаватту на каждый реактор. Сейчас все шесть энергоблоков целы, станция работает в штатном режиме. Под контроль Росгвардии атомная станция перешла мирно. Этого удалось достичь с помощью переговоров с командиром батальона охраны АЭС. Хотя, к обороне станции нацгвардия приготовилась, причем, весьма своеобразно. На подъездах к АЭС соорудили баррикады, установили ежи, вдоль дорог открытым способом установили противотанковые мины, заранее оборудовали огневые позиции, в том числе на крышах энергоблоков.

К счастью, здравый смысл все же взял верх и батальон охраны сложил оружие. Украинские военные написали расписки об отказе от участия в дальнейших боевых действиях, после чего всех их отпустили по домам. Запорожская АЭС в 10 раз больше Чернобыльской. В случае аварии здесь, вся Европа оказалась бы в зоне техногенной катастрофы. Российские военные постоянно мониторят радиационной фон вблизи станции.

«На данным момент на Запорожской АЭС радиационный фон в норме. Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает. Все работают в штатном режиме», - отметил специалист РХБ защиты Алексей.

Российские военнослужащие не вмешиваются в работу операторов украинских станций, их функционал ограничивается исключительно задачами охраны атомных объектов. И выполнение этих задач, в первую очередь в интересах жителей Украины и всей Европы.

Материал подготовили: Валентин Гвоздев и Вадим Михеев