Нуланд: США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам

США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

В ходе слушаний в американском конгрессе она отметила, что Вашингтон рассматривает этот вопрос самостоятельно, а также консультируется с европейскими партнерами.

«Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку», - приводит РИА Новости слова Нуланд.

Ранее сообщалось, что американская криптобиржа Сoinbase заблокировала свыше 25 тысяч кошельков российских граждан. Ограничения коснулись адресов, связанных с физическими или юридическими лицами РФ, которые могут иметь отношение к «незаконной деятельности». Прежде чем принять такое решение биржа провела собственное расследование.