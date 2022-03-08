Одна из крупнейших криптобирж США заблокировала 25 тысяч кошельков россиян
По данным криптобиржи, заблокированные счета могли иметь отношение к «незаконной деятельности».
© Фото: Coinbase Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Global Look Press
Американская криптобиржа Сoinbase заблокировала свыше 25 тысяч кошельков российских граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление биржи.
Отмечается, что ограничения коснулись более 25 тысяч адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые могут иметь отношение к «незаконной деятельности». Прежде чем принять такое решение криптобиржа провела собственное расследование.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. В документе ведомство, в частности, предлагало запретить использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, но разрешить пользоваться ей для инвестирования.