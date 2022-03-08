Одна из крупнейших криптобирж США заблокировала 25 тысяч кошельков россиян

Американская криптобиржа Сoinbase заблокировала свыше 25 тысяч кошельков российских граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление биржи.

Отмечается, что ограничения коснулись более 25 тысяч адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые могут иметь отношение к «незаконной деятельности». Прежде чем принять такое решение криптобиржа провела собственное расследование.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. В документе ведомство, в частности, предлагало запретить использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, но разрешить пользоваться ей для инвестирования.