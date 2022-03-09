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Протянуть руку помощи: как российские военные помогли эвакуировать семьи с детьми из Гостомеля

00:14 09.03.2022
За неполных два дня через границу ВС РФ удалось переправить уже более полусотни жителей Киева и Гостомеля.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военные помогли эвакуироваться из зоны боевых действий жителям Гостомеля под Киевом. Люди сами обратились к нашим бойцам за помощью. На границу с Белоруссией под обстрелом ВСУ удалось вывезти 47 человек. Среди них есть семьи с маленькими детьми.

Семья Евгения Круковца выбиралась из Гостомеля еще накануне договоренностей о гуманитарных коридорах. В коридоре своей квартиры прятались от обстрелов почти две недели. С супругой и двумя дочками. Оставаться там было опасно. Когда российские военные предложили вывезти в сторону соседней Белоруссии, согласились не раздумывая.

Многочисленные надписи «Дети», белые простыни, обозначение «V», и, конечно же, сопровождение российских военных. Только так людям сейчас удается выбраться из-под огня украинских ВСУ.

Рвущиеся под окнами снаряды и дорога через чернобыльскую зону отчуждения позади. Граница с Белоруссией пройдена. На первой же погранзаставе семью Евгения встречают горячим ужином, предоставляют ночлег, а у четырехлетней Василисы появляется новый друг - мягкая игрушка. Подарок от белорусских пограничников.

Местные жители тоже не остаются в стороне. Клич о помощи для эвакуированных из зоны боевых действий разлетается быстро, как нарастает и сам их поток. К месту сбора подвозят продукты, вещи, медикаменты.

В погранзаставе «Наровля» работа сегодня просто кипит. Буквально за пару часов сюда прибыло более четырех десятков беженцев. И, судя по всему, в ближайшие дни этот поток будет только усиливаться.

За неполных два дня через границу вооруженным силам России удается переправить уже более полусотни жителей Киева и прилегающего к нему Гостомеля.

Семья Евгения от огня вооруженных формирований Украины бежит уже второй раз. В 2014, когда били по мирному населению Краматорска Донецкой области, уехали в Киевскую область. Сейчас рисковать жизнями больше не хотят - собираются перебраться в Россию.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, основные боестолкновения происходят не с Вооруженными силами Украины, а с националистическими формированиями.

Ранее сообщалось, что Россия с 10 утра 9 марта объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры.

Отмечается, что демилитаризованные зоны предлагают открыть из Киева, Чернигова, города Сумы, Харькова, Мариуполя и других населенных пунктов по согласованию с украинской стороной.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Виталий Никулин, Николай Баранов

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