На грани возможного: как живут в ДНР под постоянными обстрелами ВСУ

Украинские войска сегодня обстреляли Донецк. По городу было выпущено четыре мины калибром 120-мм. Об этом буквально пару часов назад сообщили в совместном центре по контролю и координации, а ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силам республики удалось продвинуться и выйти на границу Запорожской области.

Наводчик-оператор БМП-1 Иван представляет, какое огневое преимущество в наступлении им бы дало 100-мм орудие 3-го БМП. Они пытаются взять Волноваху. Ожесточенные бои за этот стратегически важный населенный пункт длятся уже неделю. Военнослужащие ДНР постепенно вытесняют националистов и войска ВСУ.

«Удалось ребятам занять две пятиэтажки и, кажется, выходим к железке», - рассказал военнослужащий народной милиции ДНР Иван.

Без сообщения по железной дороге замедлится поставка боеприпасов, подвоз личного состава и продовольствия. Замедляет процесс наступления и тот факт, что украинские националисты сидят в жилых домах. Позиции артиллеристов и минометчиков расположены около школ и детских садов. Это сковывает руки донецким военнослужащим.

Населенный пункт Бугас хоть и находится неделю под контролем Донецка, безопасным это место назвать нельзя. Село обстреливают круглосуточно и невозможно предугадать, куда и в какой момент приземлится очередной снаряд. До линии соприкосновения менее трех километров и каждую минуту слышны разрывы. Люди вышли к сельсовету, чтобы получить пенсию. Каждый день сюда приходит гуманитарная помощь, но лекарства и остальные необходимые вещи можно купить только за деньги.

На изувеченном артобстрелами автомобиле с белым флагом на крыше Михаил Хаджинов приехал из Волновахи. Бежал, как только представилась возможность. Почти две недели он не видел солнечного света.

«С 24-го числа. Пацаны, если сегодня 7-е - 11 дней. Одиннадцать дней мы в подвале провели. Все разом сюда вырвались. Пацаны помогли», - признался житель Волновахи Михаил Хаджинов.

Каждый час Народная милиция ДНР вытаскивает людей из лап националистов. В соседнем Мариуполе украинские боевики шли за спинами 150-ти мирных жителей. После встречи с военнослужащими ДНР завязался бой. Националисты стреляли из-за спин людей. Сейчас жители Мариуполя находятся в пункте временного размещения в подконтрольной ДНР населенном пункте. В результате вооруженного столкновения четыре мирных жителя погибло, еще пятеро ранены.

«У меня ребенок остался на другом конце города. Я не знаю, жива она или нет. Я не знаю, почему прикрываются мирными гражданами. Мы стали пушечным мясом», - рассказала о расстреле групп беженцев одна из спасенных жительниц Мариуполя.

Мариуполь и Волноваха имеют не только стратегически важное положение. Их потеря ослабит боевой дух в рядах нацбатальонов.

«Я предупреждал, что гуманитарные коридоры не будут действовать. Вы просто сказали, что политические силы европейские обратились к руководству РФ и украинским политикам, но они не действуют», - заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

С начала спецоперации в результате обстрелов украинской артиллерии и от пуль националистов в Донецкой республике погибли 26 мирных жителей, еще 139 ранены. Эвакуацию просят более двух миллионов мирных жителей Украины.

Материал подготовили: Олег Лавров, Ян Брацкий и Олег Давыденко