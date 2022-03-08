Япония запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования

Власти Японии заявили о введении запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. Соответствующее заявление сделали в МИД страны. Кроме того, сообщается, что к ввозу в Россию запрещены «товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о введении официальным Токио новых ограничительных мер против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. В третий санкционный пакет попали 20 россиян и 12 белорусских граждан, а также две российские и 12 белорусских организаций. Помимо этого, для Минобороны Белоруссии вводится запрет на экспорт.

Помимо Японии о санкциях в отношении России объявил ряд других государств. Это связано с проводимой на территории Украины специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул глава государства.