Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боррель выразил надежду, что ЕС не придется отказываться от российского газа

Роман Захаров
05:52 08.03.2022
Дипломат при этом добавил, что введенные Европой санкции против РФ являются «очень эффективными» и «пока необходимыми».
Боррель выразил надежду, что ЕС не придется отказываться от российского газа
© Фото: Pexels
Читайте нас на:

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что он надеется на то, что ЕС не придется полностью прекратить импорт российских нефти и газа в случае дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

«40% нашего импорта газа поступает из России. Вы не можете просто заменить его за одну ночь», - объяснил дипломат свою позицию в беседе с Der Spiegel.

При этом он добавил, что введенные Европой санкции против РФ являются «очень эффективными» и «пока необходимыми». В то же время он отметил, что ограничения «сами по себе не являются политикой».

«В конце концов, нам необходимо решение, а его можно найти только дипломатическим путем», - сказал Боррель.

Дипломат также подчеркнул, что Евросоюз «не может и не будет жертвовать Украиной».

Двадцать четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины специальной военной операции по защите жителей Донбасса. После этого ряд стран, а также иностранных частных компаний приняли решение ввести новые санкции против РФ.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на глобальную базу данных по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai, Россия на фоне ситуации на Украине к настоящему моменту стала мировым лидером по количеству санкций, введенных против нее странами Запада и их союзниками. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:45 Армия
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
06:00 Армия
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
08:30 Армия
Видео
Опубликованы кадры преодоления водной преграды подразделениями ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
00:00 Армия
Масштабная операция спасения: полный текст заявления штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине
05:52 В стране и мире
Боррель выразил надежду, что ЕС не придется отказываться от российского газа
Популярное
«Тяжелая и последовательная работа»: как прошел третий раунд переговоров Москвы и Киева
Видео
В МО РФ заявили, что все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Видео
Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ
Подлинное мужество: три подвига российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине
Шойгу рассказал, как ВСУ и националисты берут в заложники иностранцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.