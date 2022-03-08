Боррель выразил надежду, что ЕС не придется отказываться от российского газа

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что он надеется на то, что ЕС не придется полностью прекратить импорт российских нефти и газа в случае дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

«40% нашего импорта газа поступает из России. Вы не можете просто заменить его за одну ночь», - объяснил дипломат свою позицию в беседе с Der Spiegel.

При этом он добавил, что введенные Европой санкции против РФ являются «очень эффективными» и «пока необходимыми». В то же время он отметил, что ограничения «сами по себе не являются политикой».

«В конце концов, нам необходимо решение, а его можно найти только дипломатическим путем», - сказал Боррель.

Дипломат также подчеркнул, что Евросоюз «не может и не будет жертвовать Украиной».

Двадцать четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины специальной военной операции по защите жителей Донбасса. После этого ряд стран, а также иностранных частных компаний приняли решение ввести новые санкции против РФ.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на глобальную базу данных по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai, Россия на фоне ситуации на Украине к настоящему моменту стала мировым лидером по количеству санкций, введенных против нее странами Запада и их союзниками.