Полпред в УрФО считает, что санкции на бумаге менее жесткие, чем объявленные

Полномочный представитель российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев считает, что санкции, анонсированные против России в виде каких-либо заявлений, на бумаге по факту оказываются менее жесткими.

Он добавил, что у заявителей происходит отрезвление от эмоций и осознание того, что «заявленные санкции несут, в том числе, и огромные убытки для них». Об этом полпред рассказал телеканалу «Россия-1».

«Что мы наблюдаем на данный момент: то, что появляется на бумаге сейчас, очень часто после тех эмоциональных заявлений оказывается несколько мягче, чем это было объявлено на самом деле. Начинает происходить отрезвление, что оказывается эмоционально заявленные санкции несут, в том числе, и огромные убытки для них. Я думаю, что по части этих историй коллеги откатятся назад», - сказал он в эфире.

Якушев сказал, что четкое понимание для каждого конкретного предприятия в России, как действовать дальше с учетом объявленных санкций позволит избежать страхов перед новыми вызовами.

«Поэтому очень важно нам сегодня спокойно пройти этот период - объявления санкций. И в рамках нахождения таких, скажем так, коридоров возможностей, когда уже конкретное предприятие в конкретном субъекте РФ четко будет понимать, как оно сегодня будет действовать, где и конкретно в чем его ограничили, не так будет страшен черт, как его малюют», - подчеркнул он.

Уральский полпред обратил внимание на перспективность открытия «новых окон возможностей» для собственного производства ввиду сложившейся политэкономической обстановки.

«Этот момент, когда мы сегодня находимся под таким жестким давлением международных санкций, открывает еще и новые возможности. Сейчас открываются новые окна возможностей для того, чтобы производить наше собственное», - заявил Владимир Якушев.

Представитель президента России отметил, что, тем не менее, выходы из данной ситуации будут найдены и главное условие для этого - объединение.

«Выходы мы однозначно найдем. Нет нерешаемых проблем. Какие-то решения, возможно, будут тяжелыми, но мы постараемся их максимально смягчить. В этой ситуации нам самое главное объединиться, не паниковать», - рассказал он в эфире.

В контексте решения проблем малого и среднего предпринимательства Владимир Якушев отметил, что конкретные решения для них будут приниматься как на федеральном уровне, так и региональными правительствами и муниципалитетами на «территориях непосредственно».

«Что касается малого и среднего бизнеса, то матричные решения будут исходить с федерального уровня, но более точечные решения, и это тоже предыдущий кризис показал, они, конечно, находятся на территориях непосредственно. Поэтому работа региональных правительств и муниципалитетов должна быть такой четкой, организованной, понятной и самое главное - в диалоге», - подытожил постпред президента в УрФО.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что нынешние санкции, которые вводятся против РФ, сродни объявлению войны. Глава государства выразил надежду, что до этого не дойдет, так как должно быть понимание того, чем это грозит для всего мира.