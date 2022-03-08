В ООН призвали давать мирным жителям на Украине безопасно покидать зоны боевых действий

В ООН призвали все стороны на Украине давать жителям безопасно покидать зоны боевых действий в тех направлениях, в которых они пожелают. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Стороны должны заботиться о том, чтобы беречь гражданское население в ходе своих военных операций. Это включает в себя обеспечение безопасного прохода гражданским лицам для добровольного покидания районов активных боевых действий в выбранном ими направлении», - уточнил Гриффитс, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Запад включиться в организацию гуманитарных коридоров на Украине. Перед этим в гумштабе РФ сообщили, что Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта в ряде городов Украины. Российская сторона заявила также о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сумы, Харькова, Мариуполя.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.