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В ООН призвали давать мирным жителям на Украине безопасно покидать зоны боевых действий

Виктория Ивашечкина
03:22 08.03.2022
В организации заявили, что все стороны должны заботиться о том, чтобы беречь гражданское население в ходе своих военных операций.
В ООН призвали давать мирным жителям на Украине безопасно покидать зоны боевых действий
© Фото: Yorick Jansens, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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В ООН призвали все стороны на Украине давать жителям безопасно покидать зоны боевых действий в тех направлениях, в которых они пожелают. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Стороны должны заботиться о том, чтобы беречь гражданское население в ходе своих военных операций. Это включает в себя обеспечение безопасного прохода гражданским лицам для добровольного покидания районов активных боевых действий в выбранном ими направлении», - уточнил Гриффитс, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Запад включиться в организацию гуманитарных коридоров на Украине. Перед этим в гумштабе РФ сообщили, что Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта в ряде городов Украины. Российская сторона заявила также о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сумы, Харькова, Мариуполя. 

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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