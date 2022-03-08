Россия призвала Запад включиться в организацию гумкоридоров на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона призывает Запад включиться в организацию гуманитарных коридоров на Украине.

«Хотел бы еще раз призвать наших западных коллег убедить украинское руководство подумать наконец о безопасности удерживаемых радикалами украинских и иностранных граждан», - отметил Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Также постпред отметил, что украинская сторона категорически отказывается от взаимодействия с Россией по вопросу эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум.

Ранее в гумштабе РФ заявили, что Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта в ряде городов Украины. Кроме того, российская сторона заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сумы, Харькова, Мариуполя.

Также подчеркивалось, что российская сторона готова к новым шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, оказавшихся в условиях гуманитарной катастрофы, а также созданию на территории России достойных условий размещения для всех беженцев.