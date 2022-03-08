В Европарламенте назвали последствия отказа от газа из России

Отказ от российской нефти и газа грозит Евросоюзу катастрофическими последствиями. С таким предостережением выступил депутат Европарламента Тьери Мариани. С его слов, нефть оплачивается долларами, в то время, как европейская национальная валюта существенно упала по отношению к заокеанской.

«В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», - приводит РИА Новости слова Мариани.

По оценкам парламентария, официальный Брюссель слишком эмоционален в вопросах антироссийских санкций, которые сегодня исчерпали себя. ЕС просто нечего добавить к уже существующему списку рестрикций, подчеркнул Мариани. Он считает, что Россия преодолеет все проблемы и станет еще сильнее, а ситуация с санкциями против Москвы напоминает историю о том, как кусают кусающего.

Комплекс санкционных мер в отношении России стал ответом западных стран на проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О ней президент Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации - полная демилитаризация и денацификация Украины.