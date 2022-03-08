Instagram скроет подписки и подписчиков пользователей из России и Украины

Подписки и подписчики пользователей из России и Украины перестанут быть общедоступными в Instagram. Об этом говорится в заявлении компании Meta, которой принадлежит социальная сеть.

«Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах», - говорится в сообщении.

Указывается также, что «истории» со ссылками на российские государственные СМИ будут понижены в выдаче и помечены особым образом, чтобы уведомлять людей о том, куда ведет ссылка.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Facebook на территории России. Поводом стало то, что соцсеть ограничила доступ к ряду аккаунтов российских СМИ. Ограничение на публикацию нового контента в РФ также ввела китайская социальная сеть TikTok, так как в компании намерены оценить «меняющиеся обстоятельства» в России.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.