Путин поручил составить список стран для запрета ввоза некоторых товаров из РФ

Правительство России за два дня должно определить списки иностранных государств, которых коснется запрет на ввоз и вывоз определенной продукции и сырья. Об этом говорится в указе о специальных мерах во внешнеэкономической деятельности, который 8 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечни иностранных государств, необходимые для применения мер», - говорится в тексте документа.

Согласно указу, до 31 декабря 2022 года вводится заперт на вывоз за пределы РФ и ввоз в Россию продукции и сырья согласно перечням, определяемым правительством. Меры не распространяются на товары, которые граждане перевозят для личного пользования, уточняется в документе.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Из-за спецоперации ряд государств ввели в отношении РФ серьезные санкции, многие частные компании временно покинули российский рынок.