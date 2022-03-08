Путин подписал указ о специальных мерах во внешнеэкономической деятельности

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер. Они коснутся сферы внешнеэкономической деятельности в целях безопасности РФ.

Кроме того, президент России поручил до 31 декабря 2022 года обеспечить запрет на вывоз за пределы РФ продукции и сырья, перечень которых предстоит определить правительству.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон, устанавливающий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Законопроект был разработан правительством России, он нацелен на защиту национальных интересов страны от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В связи с операцией ряд западных государств ввели против РФ серьезные санкции.