Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Министерство финансов России внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минфин по-прежнему предлагает запретить использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, но разрешить пользоваться ей для инвестирования.

Кроме того, ведомство решило установить требования для бирж и обменников, которые будут заниматься связанной с криптовалютой деятельностью.

«Для этого будет создан специальный реестр операторов. Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств», - сообщили в Минфине.

Деятельность таких компаний будет лицензировать и контролировать уполномоченный орган, который определит правительство. Иностранным криптовалютным биржам для получения лицензии нужно будет зарегистрироваться в России.

Также Минфин предлагает идентифицировать всех покупателей криптовалюты. Ввод и вывод цифровых денег будут возможны только через банки с использованием банковского счета.

Еще один пункт - тестирование. Ведомство выступило за то, чтобы в онлайн-режиме проверять всех, кто хочет приобрести криптовалюту. В частности, граждане должны будут определить свой уровень знаний и подтвердить, что осведомлены о возможных рисках. В случае успешной сдачи теста россиянину разрешат вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно. В случае провала - до 50 тысяч ежегодно.

«Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», - отметили в Минфине.

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться на сайте ведомства.

Напомним, что впервые о регулировании рынка цифровой валюты заговорили в январе этого года. Тогда Банк России выпустил доклад с предложением запретить в стране оборот криптовалют. Минфин выступил против этого. Президент РФ попросил ЦБ и ведомство договориться.