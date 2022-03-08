Британский парламент поддержал законопроект об упрощении введения санкций против России

Палата общин парламента Великобритании поддержала законопроект об экономических преступлениях и внесла в него поправки, позволяющие местному правительству быстрее вводить санкции против России.

Уточняется, что законопроект прошел все стадии обсуждения, а также был принят в ускоренном режиме в течение одного дня, передает ТАСС.

Законопроект не встретил возражений в Палате общин. После утверждения нижней палатой парламента билль передается в Палату лордов, далее его ждет утверждение королевой Елизаветой II.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о масштабных санкциях против России на фоне признания РФ независимости ДНР и ЛНР. Политик отметил, что Британия будет вытеснять Россию из мировой экономики.

Среди санкций - запрет полетов «Аэрофлота» в королевство, также замораживаются все активы компании-перевозчика. То же самое - с активами ВТБ. Ограничиваются размеры вкладов россиян в британских банках.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии в Кремле обратили внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Кроме того, в Минобороны России отметили, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.