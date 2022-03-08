«Под градом пуль»: корреспондент «Звезды» рассказал, как украинские боевики не дают людям покинуть Мариуполь по гумкоридорам

Корреспондент «Звезды» рассказал, что украинские националисты не дают мирным граждан эвакуироваться из Мариуполя по гуманитарному коридору, жителям города приходится покидать город самостоятельно, под градом пуль.

«Только что мы видели, как приехал автобус с мирными жителями из Мариуполя, но он был организован не по гуманитарному коридору. Люди самостоятельно вышли под градом пуль сюда, где организован на этом промежуточном этапе лагерь», - рассказал он.

В лагере людей опрашивают об их состоянии, записывают имена, поскольку многих ищут родственники. Сегодня украинские националисты вновь не позволили выбраться людям по гуманитарным коридорам. Только уже на стороне, где контроль осуществляет ДНР, Народная милиция сажала их в автобусы и доставляла в лагерь.

Люди покидают Мариуполь собственными силами, идут через поля и деревни. Помимо палаток людей размещают в местной школе. Сейчас в Новоазовском районе в пунктах временного размещения находится около 150 человек.

Несмотря на то что Москва и Киев договорились о режиме прекращения огня, украинская националисты, которые в большинстве случаев не считаются с мнением Киева, нарушают его.

С 4 марта ни разу не получилось принять беженцев из Мариуполя, но около 500 человек вышли своим ходом. Единственное место, где Украина сегодня готова обеспечить движение по гуманитарному коридору, это от города Сум до Полтавы.