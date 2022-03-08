Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Под градом пуль»: корреспондент «Звезды» рассказал, как украинские боевики не дают людям покинуть Мариуполь по гумкоридорам

Олег Лавров
13:58 08.03.2022
Несмотря на то, что Москва и Киев договорились о режиме прекращения огня, украинская националисты, которые не считаются с мнением украинских властей, нарушают его.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» рассказал, что украинские националисты не дают мирным граждан эвакуироваться из Мариуполя по гуманитарному коридору, жителям города приходится покидать город самостоятельно, под градом пуль.

«Только что мы видели, как приехал автобус с мирными жителями из Мариуполя, но он был организован не по гуманитарному коридору. Люди самостоятельно вышли под градом пуль сюда, где организован на этом промежуточном этапе лагерь», - рассказал он.

В лагере людей опрашивают об их состоянии, записывают имена, поскольку многих ищут родственники. Сегодня украинские националисты вновь не позволили выбраться людям по гуманитарным коридорам. Только уже на стороне, где контроль осуществляет ДНР, Народная милиция сажала их в автобусы и доставляла в лагерь.

Люди покидают Мариуполь собственными силами, идут через поля и деревни. Помимо палаток людей размещают в местной школе. Сейчас в Новоазовском районе в пунктах временного размещения находится около 150 человек.

Несмотря на то что Москва и Киев договорились о режиме прекращения огня, украинская националисты, которые в большинстве случаев не считаются с мнением Киева, нарушают его.

С 4 марта ни разу не получилось принять беженцев из Мариуполя, но около 500 человек вышли своим ходом. Единственное место, где Украина сегодня готова обеспечить движение по гуманитарному коридору, это от города Сум до Полтавы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:12 В стране и мире
Минтруд уточнил размер нового пособия на детей
13:15 В стране и мире
Пекин призвал Вашингтон обнародовать данные о биолабораториях на Украине
12:59 В стране и мире
Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО
10:37 Армия
Видео
МО РФ: высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира
08:45 Армия
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Популярное
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
«Тяжелая и последовательная работа»: как прошел третий раунд переговоров Москвы и Киева
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Видео
В МО РФ заявили, что все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Видео
Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.