Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная

20:13 08.03.2022
Силами ЛНР и ДНР заняты населенные пункты Пудовка, Нижнее, Оленовка, Польное и Южнодонбасское.
© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделениями российских Вооруженных сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», - сказал он.

Уточняется также, что группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) в течение дня заняла населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) установили контроль над населенными пунктам Оленовка, Польное и Южнодонбасское.

Кроме того, в Мариуполе после завершения «режима тишины» силы ДНР продвинулись на 800-900 метров, уточнил Конашенков.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:11 В стране и мире
Путин подписал указ о специальных мерах во внешнеэкономической деятельности
19:37 Армия
Видео
Военнослужащие РФ организовали безопасный вывоз иностранных граждан из Херсонской области Украины
17:20 Армия
Видео
МО РФ: жители Украины заявляют об ужасах и зверствах со стороны националистов
16:53 В стране и мире
Видео
МО РФ: батальоны теробороны удерживают на Украине более 4,5 млн желающих эвакуироваться жителей
18:56 В стране и мире
Видео
В подвалах без газа и воды: как живут в пригороде Мариуполя запертые националистами люди
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.