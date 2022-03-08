Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная

Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделениями российских Вооруженных сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», - сказал он.

Уточняется также, что группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) в течение дня заняла населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) установили контроль над населенными пунктам Оленовка, Польное и Южнодонбасское.

Кроме того, в Мариуполе после завершения «режима тишины» силы ДНР продвинулись на 800-900 метров, уточнил Конашенков.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.