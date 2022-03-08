В стране и мире Путин и премьер Израиля обсудили третий раунд российско-украинских переговоров Анна Касаткина Президент РФ и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по сложившейся ситуации. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом специальную операцию по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса», - говорится в сообщении. В частности, Путин поделился с Беннетом оценками состоявшихся в понедельник, 7 марта, третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций. Президент РФ и премьер-министр Израиля также условились продолжить диалог по сложившейся ситуации, добавили в Кремле. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика