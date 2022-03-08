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Новак заявил о праве России ввести эмбарго на поставки газа по «Северному потоку - 1»

Виктория Ивашечкина
05:46 08.03.2022
При этом, по словам вице-премьера, такого решения пока никто не принимает.
Новак заявил о праве России ввести эмбарго на поставки газа по «Северному потоку - 1»
© Фото: Газпром
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет право принять «зеркальное» решение и ввести эмбарго на прокачку газа через «Северный поток - 1». По его словам, сегодня он загружен на максимальном уровне.

«Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий несмотря ни на что Россия всегда была надежным партнером», - рассказал он, передает РИА Новости.

По словам Новака, также увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 млн куб. м/с.

«При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа», - уточнил вице-премьер.

При этом, по его словам, пока такого решения никто не принимает, так как «от этого никто не выиграет».

Двадцать четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины специальной военной операции по защите жителей Донбасса. После этого ряд стран, а также иностранных частных компаний приняли решение ввести новые санкции против РФ.

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