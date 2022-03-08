В подвалах без газа и воды: как живут в пригороде Мариуполя запертые националистами люди

Несмотря на препятствия с украинской стороны, из Мариуполя удалось эвакуировать два десятка мирных жителей. Военные ДНР привезли их в село Безыменное Новоазовского района.

«С 4 марта окольными путями через поля и населенные пункты сюда вышло чуть более 500 человек. Несколько минут назад приехал автобус, который привез еще 21 человека», - рассказал находящийся на месте событий корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Жители рассказывают, что путь был нелегким. Добраться до палаточного лагеря помогали бойцы ДНР.

«Бандеровцы, фашисты и националисты - они ж человеческого ничего не знают», - рассказал житель Украины Владимир.

Он приехал из пригорода Мариуполя, поселка Виноградное, на велосипеде. Район, где живет Владимир, освободили 3 дня назад. Когда пришла народная милиция ДНР, 72-летний пенсионер готов был вступить в ряды бойцов.

Сопине освободили ровно неделю назад. Отсюда до Мариуполя - менее 10 километров. Военные говорят, что ходить почти никуда нельзя – многое заминировано. Люди сидят в подвалах. Разрывы слышны регулярно.

«Сегодня еще тихо. Газа нет, воды нет, света нет, в подвале живем», - рассказала одна из жительниц.

ВСУ по-прежнему размещают технику и артиллерию в населенных пунктах, говорят в народной милиции ДНР. Съемочная группа «Звезды» наткнулась на расчет артиллеристов Донецкой республики. Командир с позывным «Колос» рассказал, что у них сейчас связаны руки - позиции националистов в густонаселенных районах.

Дорога от Безыменного до окраин Мариуполя - полностью под контролем подразделений ДНР. Эвакуация могла начаться в любой момент. Вот только националисты вновь наотрез отказались выпускать людей.