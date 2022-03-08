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Путин подписал закон, дающий кабмину РФ право оперативно повышать пенсии

Анна Назайкина
16:46 08.03.2022
Закон также расширит полномочия российского Правительства на текущий год. В частности, у кабмина появится возможность определять особенности исчисления и установления МРОТ.
Путин подписал закон, дающий кабмину РФ право оперативно повышать пенсии
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет российский кабмин правом оперативно принимать решение об увеличении доплаты к пенсионным выплатам и об индексации. Документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

Подписанный главой государства закон предоставляет кабмину РФ право принимать решения об установлении размера соцдоплаты к пенсии выше установленного ФЗ «О государственной социальной помощи».

Кроме того, по новому закону правительство получает возможность проводить индексацию соцпенсий, увеличивать стоимость одного пенсионного коэффициента и принимать решение об индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Следует отметить, что закон также расширит полномочия российского Правительства на текущий год. В частности, у кабмина появится возможность определять особенности исчисления и установления МРОТ, а также размера прожиточного минимума.

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