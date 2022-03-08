Столтенберг заявил, что конфликт на Украине не должен выйти за пределы страны
Конфликт на Украине не должен выйти за пределы страны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он сообщил, что альянс несет ответственность за каждый дюйм своей территории и обязан защитить страны-участницы, которые граничат с Украиной.
«НАТО значительно усилила свое присутствие на востоке альянса, у нас 130 самолетов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, а также развернуты тысячи дополнительных военных в регионе», - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Латвии.
Столтенберг напомнил, что страны НАТО оказывают поддержку Украине, в том числе финансовую, а также помощь в подготовке войск и поставках оружия.
На прошлой неделе глава НАТО сообщил, что альянс не собирается закрывать небо над Украиной. Кроме того, по его словам, в этой стране не будет натовских военных.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу возможного вступления своей страны в НАТО. По его словам, альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией.