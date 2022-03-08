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МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине

15:06 08.03.2022
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что в общей сложности к настоящему моменте в ходе российской операции было уничтожено 2 482 объектов военной инфраструктуры Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры совершения марша артиллерийскими подразделениями в ходе проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что началась специальная военная операция на Украине. По словам российского лидера, ее целью является защита людей, которые в течение восьми лет «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, отметил Путин, необходима «демилитаризация и денацификация» Украины. 

Сегодня, 8 марта, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что в общей сложности к настоящему моменте в ходе российской специальной операции удалось уничтожить 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины.

Было отмечено, что среди них - 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций. Кроме того, удалось уничтожить 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 РСЗО, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы автомобильной военной спецтехники, а также 81 беспилотник.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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