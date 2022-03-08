В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления Украины в НАТО

Украина откажется от вступления в НАТО при условии предоставления набора гарантий безопасности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Украина готова к конструктивным переговорам по любым пунктам, главным из которых является безопасность, прекращение боевых действий.

Подоляк отметил, что президент Владимир Зеленский не боится говорить с Россией о любых политических вопросах.

«Естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет», - приводит его словам в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

Подоляк добавил, что о деталях сейчас говорить бессмысленно и сейчас главное «физически защитить Украину».

В понедельник, 7 марта, состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. По словам главы делегации РФ, помощник президента Владимира Мединского ожидания от встречи не оправдались: Россия привезла на переговоры большой набор документов, включая договоры, проекты и предложения, однако украинская сторона подписывать их не стала и «забрала для изучения домой».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.