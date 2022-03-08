Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе беседы главы военных ведомств, в частности, обсудили ситуацию, складывающуюся на Украине.

«По инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. По словам российского лидера, ее целью является защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются «геноциду со стороны киевского режима». Для этого, отметил Путин, необходима «демилитаризация и денацификация» Украины.

Сегодня, 8 марта, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что в общей сложности к настоящему моменте в ходе спецоперации удалось уничтожить 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.