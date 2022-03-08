Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

Российские военнослужащие, задействованные в специальной военной операции на территории Украины, в ходе сражений постоянно демонстрируют невероятное мужество, смекалку и военную сноровку, благодаря чему успешно выполняют стоящие перед ними задачи, обрекая врага на неминуемое поражение.

Так, по данным Министерства обороны РФ, 28 февраля 2022 года экипаж танка сержанта Дмитрия Гарбузова, в состав которого также входили ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов, сопровождал боевые подразделения и подразделения обеспечения на марше. Во время движения колоны обеспечения в районе населенного пункта Баштановка на колонну совершили налет три вертолета противника и открыли шквальный огонь.

«Экипаж сержанта Дмитрия Гарбузова быстро сориентировался в обстановке, стремительно совершил маневр и занял удобную огневую позицию. Танкисты, неожиданно для противника, начали вести прицельный огонь по низколетящим боевым машинам противника. Точным огнем был подбит один из атакующих вертолетов. После попадания еще стреляющий вражеский вертолет начал падать. Неуправляемые снаряды, которыми велся огонь по колонне российских войск, попали во вторую вражескую боевую машину», - описывается в сообщении оборонного ведомства дальнейший ход событий.

Отмечается, что благодаря «решительным, смелым и умелым действиям экипажа, одним выстрелом уничтожено два вертолета противника, а третья боевая машина спешно ретировалась».

«Находчивость и мужество экипажа позволили сохранить жизни российских бойцов и так необходимые для успешного выполнения задачи материальные запасы бригады», - подчеркнули в МО РФ.

В первый день весны в ходе боя блестяще проявил себя и командир разведывательной группы специального назначения старший лейтенант Константин Салихов, победивший в снайперской дуэли с врагом, и спасший тем самым жизни бойцов группы.

«1 марта 2022 года в районе населенного пункта Комаровка движение одного из подразделений батальонно-тактической группы было остановлено прицельным снайперским огнем националистов. Дождавшись темного времени суток, командир разведывательной группы старший лейтенант Константин Салихов выдвинулся на разведку позиции вражеского стрелка. Благодаря великолепным навыкам использования технических средств разведки в короткое время позиция снайпера противника была обнаружена. Российский разведчик вступил в снайперскую дуэль», - сообщает Министерство обороны России.

Используя ложные цели и грамотную смену позиций старший лейтенант Салихов уничтожил вражеского стрелка точным огнем.

«После подтверждения уничтожения снайпера националистов колона смогла продолжить безопасное движение и выйти на обозначенный рубеж без потерь», - отмечает оборонное ведомство.

Ранее в МО РФ рассказали о подвигах других российских военнослужащих, проявивших героизм и отвагу в боях с националистами на Украине.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко.