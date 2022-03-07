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Подлинное мужество: три подвига российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине

09:00 07.03.2022
Российские военнослужащие проявили героизм и отвагу в борьбе с националистами.
Подлинное мужество: три подвига российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине
© Фото: Минобороны России
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Подразделение, заместителем командира которого является майор Иван Величко, выполняло боевую задачу в районе города Сумы, где 27 февраля попало в засаду украинских националистов. В ходе ожесточенного боя, расчет Ивана уничтожил около двадцати националистов и две бронированные машины, на которых они передвигались. Во время попытки прорваться из окружения, бронетранспортер майора Величко был выведен из строя выстрелом из гранатомета. Несмотря на полученные ранения, Иван сумел вывести всю группу из под обстрела, не допустив потерь среди бойцов.

Двумя днями ранее, заместитель командира мотострелкового взвода Росгвардии сержант Андрей Шатохин совершал марш на многоцелевом тягаче МТЛБ, в ходе операции по блокированию противника в районе Харькова. Из проезжавшего мимо гражданского автомобиля выскочил националист и выстрелил по тягачу из ручного противотанкового гранатомета. Гвардии сержант закрыл его своим телом находящегося рядом командира мотострелковой роты Дмитрия Борисова, в результате чего получил тяжелое ранение.

В тот же день, 25 февраля, командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов, в составе возглавляемого им подразделения, занял мост через реку Днепр в районе населенного пункта Каховка. Занятый рубеж стал плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие вверенного Шишову подразделения успешно вели бой с превосходящими силами противника. Двадцать шестого февраля, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак, грамотно управляя огнем. Были уничтожены около 20 единиц бронетехники и более 60 националистов. Несмотря на осколочное ранение головы Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады до подхода основных сил, удерживая переправу.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов 

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