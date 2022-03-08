МО РФ сообщило об открытии гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя

Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров в целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов на Украине. Также с 10:00 объявлен «режим тишины». Гуманитарные коридоры открываются из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Накануне в штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине выступили с инициативой по эвакуации мирного населения. В заявлении говорится, что из-за несостоятельности и неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров, обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы.

Украинской стороне было предложено опубликовать данное срочное заявление штаба на украинском и русском языках в средствах массовой информации Украины, а также довести его до посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

Согласно ранее опубликованному полному тексту заявления, предлагается также установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов