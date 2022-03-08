Минтруд уточнил размер нового пособия на детей

Глава Минтруда России Антон Котяков уточнил размер нового пособия на детей из семей с невысокими доходами. Он составит от половины до 100% от прожиточного минимума в регионе, уточнил министр.

«Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50%, 75% либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей», - заявил Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к женщинам по случаю 8 марта анонсировал нововведения в социальной политике РФ. Глава государства отметил, что правительство делает все возможное для поддержки семьи и это является безусловным приоритетом.

Президент поручил установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Эта мера поддержки семей с невысокими доходами начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты родители получат в мае, объяснил президент.