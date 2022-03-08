В школе в американской Айове произошла массовая стрельба

В полицейском управлении города Де-Мойн, штат Аойва, сообщили о тяжело раненых в результате стрельбы в Восточной средней школе. Перестрелка произошла в понедельник днем, 7 марта.

По данным местной полиции, сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии в районной больнице. Также утверждается, что подозреваемые в стрельбе были задержаны. Кроме того, пока не установлено, были ли пострадавшие учениками данного учебного заведения, передает ABC News.

На данный момент Восточная средняя школа закрыта. Полиция выясняет подробности произошедшего.

В феврале сообщалось, что в США на территории небольшого города Ричфилда в штате Миннесота неизвестный злоумышленник открыл стрельбу вблизи здания местной школы. В результате инцидента один из школьников получил смертельные ранения.