Неизвестный открыл стрельбу у школы в США: один ребенок убит

В США на территории небольшого города Ричфилда в штате Миннесота неизвестный злоумышленник открыл стрельбу вблизи здания местной школы. В результате инцидента один из школьников получил смертельные ранения.

Соответствующую информацию сообщил шеф полиции Ричфилда Джей Хенторн. Он добавил, что от действий преступника пострадал еще один ребенок, который на данный момент находится в медучреждении в критическом состоянии.

Как объяснил полицейский, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, обнаружили двух школьников с огнестрельными ранениями на тротуаре возле учебного корпуса. В настоящее время полиция активно ищет стрелка, который сразу же скрылся после совершения преступления.

«Это трагический день для города Ричфилда», - цитирует Хенторна РИА Новости.

Ранее в немецком Гамбурге правоохранители получили сообщение о вооруженном пистолетом молодом человеке, находящемся в здании одной из школ города. Для предотвращения трагедии была развернута крупная полицейская операция.