МИД РФ выразил протест послу Ирландии после инцидента у посольства в Дублине

Посла Ирландии в Москве вызвали в МИД. Ему был заявлен протест в связи с инцидентом в Дублине, где водитель грузовика протаранил ворота российского посольства.

«Восьмого марта в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Брайн МакЭлдафф. Послу был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности посольства России в Дублине, в ходе которого грузовиком был совершен таран въездных ворот российской дипмиссии», - указывается в документе.

Послу также заявили о необходимости принятия ирландским правительством мер для исключения подобных инцидентов и угроз безопасности российскому посольству и его персоналу.

Накануне к воротам посольства РФ в Ирландии подъехал грузовик, водитель которого отъехал назад и протаранил ворота. ЧП произошло на глазах у местных полицейских, которые не предприняли никаких мер для предотвращения правонарушения. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что участники инцидента у российского посольства использовали тактику террористов.