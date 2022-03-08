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Украинские СМИ заявили о начале эвакуации по гумкоридору Сумы - Полтава

Ян Брацкий
12:09 08.03.2022
Вместе с гражданским населением, эвакуации подлежат иностранные студенты из Китая и Индии.
Украинские СМИ заявили о начале эвакуации по гумкоридору Сумы - Полтава
© Фото: ТРК "Звезда"
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Вице-премьер Украины Ирины Верещук объявила «режим тишины» для начала эвакуации мирных граждан по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву.

«Есть договоренность о начале "режима тишины" за маршрутом в 9 часов по киевскому времени (10 по мск). Мы объявляем о начале "режима тишины"», - заявила Верещук в ходе брифинга.

С ее слов, режим работы гумкоридора определен с 09:00 до 21:00 по киевскому времени. Люди будут двигаться колоннами и на общественном транспорте.

«По всему маршруту должны быть убраны какие-либо преграды для движения колон с людьми, которые выезжают из города Сумы, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в город», - уточнила вице-премьер.

Вместе с гражданским населением, эвакуации подлежат иностранные студенты из Китая и Индии, добавила Верещук. Между тем, украинские СМИ сообщают о начале первого этапа эвакуации в Сумах и публикуют видео заполненных людьми автобусов.

«"Зеленый коридор" в Сумах, начался первый этап эвакуации», - сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале в описании под видео.

Ранее Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров в целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов на Украине. Гуманитарные коридоры открылись из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Накануне в штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине выступили с инициативой по эвакуации мирного населения. В заявлении говорится, что из-за несостоятельности и неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров, обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы.

Двадцать четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул президент.

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