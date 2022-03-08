В России упростили порядок закупки медизделий

Российское правительство упростило процедуру закупки медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. По упрощенной схеме начальная цена контракта повышена с трех до 50 миллионов рублей.

«Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Принято решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В сообщении отмечается, что речь идет о закупках медоборудования, расходных материалов и технических средствах реабилитации для людей с ограниченными возможностями. По мнению авторов инициативы, электронный запрос котировок значительно сократит сроки закупок и упростит саму процедуру. Кроме того Минздраву и Федеральному казначейству с Росздравом поручено мониторить цены на медицинские изделия и докладывать правительству.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Уточняется, что речь идет о продукции из стран, которые ранее ввели в отношении официальной Москвы экономические санкции.