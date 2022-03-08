Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале кабмина.
Уточняется, что речь идет о продукции из стран, которые ранее ввели в отношении официальной Москвы экономические санкции.
«Решение Правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств», - говорится в постановлении.
Рано утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Коллективный Запад отреагировал на это решение очередными санкциями против РФ. В обширный список вошли ограничения в отношении российских банков, государственных компаний и физических лиц. В ряде случаев Москва приняла зеркальные меры.