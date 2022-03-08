Подразделения ДНР взяли под контроль квартал Осавиахим в Мариуполе
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли по свой контроль квартал Осавиахим в Мариуполе Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В свою очередь, группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР), развивая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск и Белогоровка.
Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие.
В общей сложности в ходе российской специальной операции было уничтожено 2 482 объектов военной инфраструктуры Украины.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов