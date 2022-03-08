Армия Подразделения ДНР взяли под контроль квартал Осавиахим в Мариуполе Ранее в Минобороны РФ заявили об открытии гуманитарных коридоров из крупных населенных пунктов Украины, в том числе из Мариуполя. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли по свой контроль квартал Осавиахим в Мариуполе Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В свою очередь, группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР), развивая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск и Белогоровка. Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. В общей сложности в ходе российской специальной операции было уничтожено 2 482 объектов военной инфраструктуры Украины. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика