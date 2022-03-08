МО РФ: высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира

Министерство обороны РФ сообщило, что 7 марта высокоточным оружием большой дальности был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира.

Также, по словам официального представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины.

В российском министерстве обороны также отметили, что всего за время специальной операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.

«Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций», - отмечается в сообщении.

Также, по данным российского оборонного ведомства, в ходе спецоперации были уничтожены 866 украинских танков и других боевых бронированных машин, а также 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.

