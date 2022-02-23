Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил страны с Днем Защитника Отечества. В своем торжественном обращении глава государства особо отметил, что в данном празднике воплощены уважение российских граждан к своим защитникам, гордость за тех, кто служил в армии и на флоте, и признание их героических заслуг перед Родиной.

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества! С праздником, который не только по традиции, но и по праву отмечается всенародно, по всей стране. В нем воплощены чувства уважения наших граждан, к своим доблестным защитникам, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признание их героических заслуг перед Родиной в отстаивании ее национальных интересов, суверенитета и независимости», - сказал Путин.

Президент добавил, что «в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству». Он также высказал гордость за все поколения защитников нашего государства, «кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил».

Особое внимание в своем поздравлении Владимир Путин уделил ветеранам Великой Отечественной войны.

«Мы всегда будем помнить, что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм», - подчеркнул Путин, обращаясь к ним.

Президент также заявил, что Вооруженные силы РФ служат надежной гарантией национальной безопасности и стабильного развития России.

«Уважаемые товарищи! Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России», - сказал Путин.

Отметил российский лидер и работу офицерского корпуса.

«Благодарю вас за верную и честную службу Родине. За ответственную подготовку личного состава», - заявил Владимир Путин, обращаясь к офицерам.

В заключение глава государства пообещал совершенствовать армию и флот, а также добавиться, чтобы повышалась их эффективность, и они были оснащены по последнему слову техники.

Кроме того, президент сказал, что он уверен в солдатах и офицерах Российской Федерации, в их высоком профессионализм, в мужестве, в надежности, и еще раз, «от всей души», поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил РФ.

Материал подготовил: Роман Захаров