В Роскосмосе рассказали о законсервированных ракетах на космодроме Куру

На космодроме Куру во французской Гвиане остались три российские ракеты и три разгонных блока, при этом их использование невозможно без российских специалистов. Об этом сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы их законсервировали. Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши технические специалисты», - заявил он в разговоре с Первым каналом.

Вместе с тем Рогозин подчеркнул, что возврат ракет невозможен в силу форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, Россия приостановила сотрудничество с европейскими партнерами на космодроме Куру, а технический персонал Роскосмоса отозвали из Французской Гвианы.

Данное решение было принято в связи с вводом санкций Евросоюза в отношении предприятий Роскосмоса.

Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине Евросоюз сообщил о новых санкциях против России. В частности, речь шла о запрете поставки в страну товаров для космической и авиационной промышленности.