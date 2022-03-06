МО РФ: истребительная авиация и ПВО ВКС России сбили еще три истребителя и три беспилотника ВСУ

Истребительная авиация и ПВО ВКС России к вечеру 6 марта сбили еще шесть воздушных средств Вооруженных сил Украины - три истребителя и три беспилотника. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. За сегодняшний день потери ВСУ составили 11 боевых самолетов и два вертолета.

«Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена», - сказал Конашенков на брифинге.

Ранее Конашенков сообщал, что за сутки истребительная авиация и ПВО ВКС РФ сбили два вертолета и шесть беспилотников Вооруженных сил Украины. Среди сбитых воздушных средств есть ударный беспилотник «Байрактар».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов