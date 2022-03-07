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Южная Корея прекратит транзакции с ЦБ РФ

Ян Брацкий
06:38 07.03.2022
Ранее официальный Сеул поддержал отключение российских банков от системы SWIFT и ограничил экспорт из РФ.
Южная Корея прекратит транзакции с ЦБ РФ
© Фото: pexels.com
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Власти Южной Кореи заявили о прекращении транзакций с российским Центробанком. Таким образом, официальный Сеул присоединился к санкциям против Москвы в финансовом секторе, сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

«Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию принятия таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие», - приводит РИА Новости заявление МИД Южной Кореи.

Ранее Сеул поддержал введение санкций против российских банков: ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Открытие, Промсвязьбанк и их дочерних компаний. Тем не менее, транзакций, связанных с поставками в сферах медицины, энергетики и сельского хозяйства санкции не затронут. Вместе с тем, власти Южной Кореи поддержали отключение российских банков от системы SWIFT и заявили о прекращении экспорта продукции от 49 российских компаний из санкционного списка США.

Двадцать четвертого февраля Россия объявила о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Главной ее целью, отметил президент РФ Владимир Путин, является демилитаризация и денацификация Украины. В ответ на действия Москвы, коллективный Запад объявил о масштабных санкциях.

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