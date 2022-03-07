Конгресс США рассмотрит исключение России из ВТО

В палате представителей Конгресса США в настоящий момент ведется обсуждение возможного исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО). Первый шаг на этом пути может быть предусмотрен в будущем законопроекте американских властей.

Такую информацию, как пишет ТАСС, сообщила в своем заявлении спикер Нэнси Пелоси. Помимо этого, в Вашингтоне рассматривают иные экономические ограничения в сторону Российской Федерации, в частности связанные с запретом импорта нефти и энергоресурсов в США.

Ранее полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев высказал мнение, что анонсированные в виде заявлений антироссийские санкции в реальности оказываются менее жесткими, чем на бумаге. Он объяснил это «отрезвлением», настигающим страны-инициаторы санкций из-за осознания огромных убытков от подобных ограничений для них самих.