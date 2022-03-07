Российской стороне без участия Киева удалось эвакуировать более 170 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины

Российской стороне без участия Киева удалось эвакуировать более 170 тысяч из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом заявили в гумштабе РФ.

«Без участия Украины российской стороне удалось вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 чел., из них 44 187 детей», - говорится в заявлении.

Кроме того, уточняется, что сейчас граждане Украины находятся в пунктах временного размещения, в гостиницах, санаториях и пансионатах, обеспечены горячим питанием, дети пошли в школы, детские сады.

В заявлении сказано, что российская сторона готова к новым шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, оказавшихся в условиях гумкатастрофы, а также созданию на территории РФ условий размещения для всех беженцев.

Ранее в гумштабе сообщили, что Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта в ряде городов Украины. Кроме того, российская сторона готова обеспечить гуманитарные коридоры, в частности, из Киева, Чернигова, Сумы, Мариуполя.

Накануне в ДНР заявили, что украинские националисты обстреляли колонну мирного населения, которое покидало Мариуполь через гуманитарный коридор, организованный по трассе М-23 в направлении Новоазовска.

Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.