В ДНР заявили, что националисты обстреляли колонну мирных жителей в Мариуполе

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что украинские националисты обстреляли колонну мирного населения, которое покидало Мариуполь через гуманитарный коридор, организованный по трассе М-23 в направлении Новоазовска. Отмечается, что боевики из нацбатальона «Азов»* открыли огонь по гражданам.

«По предварительной информации двое гражданских убиты и четверо получили ранения. В настоящее время военнослужащими Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении н.п. Новоазовска около ста пятидесяти человек», - сообщает НМ ДНР у себя в Telegram.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наступательная операция на Мариуполь продолжается, и в отдельных районах города зачистку проводят уже войсковые подразделения республики.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

*Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ.