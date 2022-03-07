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В МИД ЛНР заявили, что почти вся территория республики освобождена

Виктория Ивашечкина
23:20 07.03.2022
В ведомстве уточнили, что от украинских войск были освобождены населенные пункты Воеводовка, Кудряшовка, Пурдовка, Вороново, Метелкино, Осколоновка.
В МИД ЛНР заявили, что почти вся территория республики освобождена
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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МИД ЛНР заявил об освобождении почти всей территории республики от украинских войск. В ведомстве отмечается, что в понедельник, 7 марта, были освобождены еще шесть населенных пунктов.

«По состоянию на вечер 07.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской Народной Республики», - сказано в заявлении МИД республики в Telegram. 

В дипведомстве подчеркнули, что от украинских войск были освобождены населенные пункты Воеводовка, Кудряшовка, Пурдовка, Вороново, Метелкино, Осколоновка.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на сегодняшний день большую часть территории Луганской Народной республики удалось освободить. Кроме того, по его словам, в ближайшее время Народная милиция ЛНР займется восстановлением республики и обеспечением нормальных условий для ее жителей.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии в Кремле обратили внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Кроме того, в Минобороны России отметили, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

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