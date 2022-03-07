Пасечник заявил, что большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена

На сегодняшний день большую часть территории Луганской Народной республики удалось освободить. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день практически вся территория Луганской Народной республики, ну большая часть, освобождена. Под вопросом... мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон - это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее лидер республики отмечал, что в ближайшее время Народная милиция ЛНР займется восстановлением республики и обеспечением нормальных условий для ее жителей. Кроме того, Пасечник добавил, что спустя восемь лет начнется объединение граждан республики после спасения от «преступного киевского режима».

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии в Кремле обратили внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.